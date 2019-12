Retraites : les syndicats de l'Énergie vont durcir le mouvement

« C'est une déclaration de guerre ! ». À l'issue de la présentation par le Premier ministre Édouard Philippe du projet de réforme des retraites ce mercredi midi, le secrétaire général de la branche Mines-Energie (FNME) de la CGT, Sébastien Menesplier, a du mal à contenir sa colère. « Cette réforme, c'est une remise en cause pure et simple du statut des Industries électriques et gazières (IEG), estime-t-il. Donc de notre contrat de travail. Je ne vois pas où se situe la justice sociale quand cette réforme consiste à différencier les jeunes et les plus anciens. Ça n'a pas de sens. » VIDEO. Réforme des retraites : les syndicats réagissent aux annonces d'Edouard Philippe Des actions coordonnées avec les raffineries et les cheminotsLe contenu de la réforme n'est néanmoins pas une surprise pour le représentant syndical. Et la branche a déjà préparé la riposte. « Nous avons multiplié les conférences téléphoniques dès ce matin en prévision avec les dirigeants de la fédération et les représentants des régions pour mettre en place le plan de bataille, explique Sébastien Menesplier. On a beaucoup parlé des grèves de la RATP ou de la SNCF, mais dorénavant, on va aussi entendre parler de l'énergie. » Pour cela, la branche compte mener des actions en coordination avec d'autres professions, les raffineries, les cheminots, le commerce, etc.Des baisses de charge dans les centralesAu menu des réjouissances à venir : des « coupures ciblées sur ceux qui accompagnent la réforme » ; ou encore « la déconnexion de postes sources ». Le réseau électrique français en compte environ 200 parmi les plus importants. Ils servent à faire la jonction entre les lignes électriques de haute tension, gérées par Réseau de transport de l'électricité (RTE), et celles de moyennes tensions, gérées elles par Enedis. LIRE AUSSI > La CGT bascule 80 000 foyers en heures creuses dans le RhôneCes actions viendront ...