Retraites: les syndicats de fonctionnaires reportent des discussions avec le gouvernement "au vu du contexte"

"Il va falloir du temps pour reconstruire la confiance": remontés contre le recours au 49.3 pour la réforme des retraites, les huit syndicats représentatifs de la fonction publique ont fait bloc jeudi, refusant de participer à des réunions prévues mardi avec l'administration.

"Au vu du contexte social et démocratique", l'intersyndicale a demandé à la direction de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), qui représente le gouvernement dans les discussions avec les syndicats, "de bien vouloir accéder au report des deux réunions du 21 mars", selon un courriel consulté par l'AFP qui confirme une information de l'agence AEF.

La directrice générale de la DGAFP Nathalie Colin a pris acte de cette demande et compte proposer "de nouvelles dates" de réunion.

Les syndicats et l'administration devaient se retrouver mardi pour un retour d'expérience sur les élections professionnelles de décembre 2022 et discuter des chantiers prioritaires du ministre Stanislas Guerini pour le premier semestre 2023 (parcours de carrière et rémunérations, conditions de travail des agents publics).

Mais le recours de l'exécutif à l'article 49.3 pour faire passer sans vote à l'Assemblée nationale sa réforme des retraites, que les huit syndicats dénoncent à l'unisson depuis janvier, a changé la donne.

"On ne souhaite plus subir l'agenda social imposé par le gouvernement", a martelé Céline Verzeletti pour la CGT, premier syndicat du public, auprès de l'AFP.

"Il va falloir du temps et une méthode adaptée pour reconstruire de la confiance avec ce gouvernement ou le prochain", si l'actuel est renversé par une motion de censure consécutive au 49.3, a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques (3e syndicat) Mylène Jacquot.

"Ce qui se passe en ce moment laissera des traces", a-t-elle ajouté. Après les tensions autour des retraites, "se dire qu'on passe à la séquence suivante n'est pas entendable, on ne fonctionne pas comme ça", a insisté Mme Jacquot.

S'il est "impossible" de dire à ce stade quand le dialogue social avec le gouvernement pourra reprendre, il est selon elle "important de laisser passer au moins le début de la semaine et la journée du 23" mars, date à laquelle les syndicats appellent à nouveau à la mobilisation contre la réforme des retraites.

"On a toujours l'objectif de gagner le retrait" de la réforme, a rappelé Céline Verzeletti.