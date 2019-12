Retraites : les socialistes se rebiffent

Le 5 décembre, il battait le pavé pour manifester contre la réforme des retraites, alors que son allié syndical historique, la CFDT de Laurent Berger, favorable au régime universel à points, avait décidé de ne pas s'y associer. Le 11 décembre au soir, son premier secrétaire Olivier Faure partageait la scène de la Bourse du travail à Saint-Denis avec les dirigeants de Lutte ouvrière, du Nouveau Parti anticapitaliste, du Parti communiste et de La France insoumise pour un meeting commun contre le projet? Moins hégémonique que jamais, le Parti socialiste se serait-il radicalisé ? « Je ne vois pas où est la radicalité quand on défend simplement un modèle social qu'on ne veut pas voir régresser, et qui est l'un des plus protecteurs en Europe, voire dans le monde », se défend Faure.Lire aussi : Retraites : les timides concessions d'Édouard PhilippeDepuis la lutte contre la privatisation d'Aéroports de Paris et pour la mise en place d'un référendum d'initiative partagée, le PS s'est de plus en plus acoquiné avec ses voisins de gauche et durcit son discours vis-à-vis du gouvernement et du président de la République. Lors du conseil national du 23 novembre, qui a appelé à l'unanimité ses sympathisants à aller manifester 15 jours plus tard, Faure a d'ailleurs martelé que ses troupes étaient « dans l'opposition et dans l'opposition, point », que les candidats aux municipales soutenus par La République en marche qui renverraient...