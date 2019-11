Retraites : Les Républicains veulent faire de la pénibilité le coeur de la réforme

Le secrétaire général des Républicains a annoncé dimanche l'intention du parti de droite de faire "une proposition opérationnelle en recentrant la pénibilité au coeur du système de retraite".

Le secrétaire général des Républciains Aurélien Pradié le 23 juin 2017 à Labastide-Murat. ( AFP / PASCAL PAVANI )

Il pointe le recul d'Emmanuel Macron sur ce sujet épineux. "Je ne veux plus seulement parler d'âge pivot, de recul de l'âge de départ à la retraite, mais il faut que nous parlions de pénibilité" , a plaidé novembre le secrétaire général du parti Les Républicains Aurélien Pradiéle sur France 3. "Les métiers ont changé, ils sont pour certains de plus en plus durs dans notre pays. Nous allons donc faire une proposition opérationnelle en recentrant la pénibilité au coeur du système de retraite" , a précisé le député du Lot.

Selon ce dirigeant des Républicains, Emmanuel Macron, "parti sabre au clair" sur cette réforme des retraites qui est une de ses promesses de campagne, "est en train de reculer de manière prodigieuse" sur la question.

Jean-Paul Delevoye a tort d'être au gouvernement

Auriélien Pradié vise plusieurs débats qui agitent l'exécutif : faut-il fixer un "âge pivot" ? Comment prendre en compte la pénibilité ? La réforme pourrait-elle ne s'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail ?

Ce dernier point a donné lieu à des divergences entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe d'un côté, le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye de l'autre. J ean-Paul Delevoye "a tort d'être au gouvernement puisque manifestement ils ne sont pas du tout d'accord" , a estimé Aurélien Pradié. "Maintenant qu'il y est, s'il a des convictions, s'il considère qu'il est en train de jouer la potiche, le prétexte, il faut qu'il parte", a-t-il insisté.