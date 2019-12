Retraites : les profs ne désarment pas, le gouvernement tente de déminer

Combien, pour rassurer les enseignants ? Jeudi 5 décembre au soir, sur le plateau de France 2, Gérald Darmanin a sorti la calculette, estimant entre « 400 et 500 millions d'euros » l'enveloppe annuelle nécessaire pour garantir qu'« aucun enseignant » ne sorte perdant de la réforme des retraites. « Il y aura même des augmentations de salaire », a promis le ministre de l'Action et des Comptes publics.Depuis le début de la semaine, le ministre de tutelle des enseignants Jean-Michel Blanquer martèle aussi sur tous les tons sa volonté que les professeurs ne pâtissent pas de la réforme. Le Premier ministre Edouard Philippe devrait préciser les modalités de cet engagement dès mercredi, lors de sa présentation générale du projet de réforme. LIRE AUSSI > Grève contre la réforme des retraites : un mardi compliqué dans les écoles ?Une parole extrêmement attendue au ministère de l'Education nationale, rue de Grenelle, où l'on fait patienter depuis un mois les partenaires sociaux, en attendant les arbitrages nécessaires pour entrer dans le vif du sujet : une vaste négociation sur « le métier d'enseignant au XXIe siècle », mettant sur la table à la fois le sujet des retraites, les salaires, les évolutions de carrière et temps de travail des profs.«On veut des engagements tout de suite»Dans le travail préparatoire à ce très vaste dossier, les 400 à 500 millions d'euros par an évoqués par Gérald Darmanin font partie des hypothèses. De fait, cette enveloppe « peut suffire si le gouvernement installe la réforme de façon très progressive, pour compenser les pertes des nouveaux entrants dans le métier », admet Benoît Teste, secrétaire national de la FSU, fédération de la fonction publique.« Mais cela ne nous va pas du tout, prévient-il aussitôt. On s'oppose à la philosophie du système par points, et on n'a aucune certitude que les engagements pris maintenant seront tenus dans un processus de ...