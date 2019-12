Retraites : les pistes du gouvernement pour débloquer la situation

À Matignon, les partenaires sociaux sont attendus à partir de ce mercredi autour de la table des négociations. La partie s'annonce serrée. Un conseiller du gouvernement résume l'enjeu : « Il faut raccrocher les wagons avec la CFDT. » Et pour cela, faire des concessions. Oui, mais lesquelles ?Laurent Berger, le patron de la CFDT, en a fait un casus belli : il ne veut pas entendre parler de l'instauration d'un âge d'équilibre à 64 ans, qu'il considère « totalement injuste, car il pénalise les gens qui ont commencé à travailler tôt ». Ce chiffon rouge sera, de ce fait, au cœur des discussions.Tandis que de plus en plus de députés plaident pour le remballer, Matignon en a fait un totem. « Dans le futur système, il faut un âge d'équilibre. Sinon, la variable d'ajustement, ce sera le point, et pour nous, le sujet clé, c'est la valeur du point », tranche l'entourage du Premier ministre. Enterrer purement et simplement le principe de l'âge pivot reviendrait, pour Édouard Philippe, à se dédire. Un conseiller ministériel en convient, « le coût politique pour lui serait très fort ». Reste à trouver comment débloquer la situation.L'hypothèse de Berger rejetée par DarmaninLaurent Berger a en tout cas déjà dressé sa liste de revendications, dans la Croix : « On ne fait pas d'âge d'équilibre, on réintègre les critères de pénibilité qui avaient été enlevés en 2018, on augmente un peu plus le minimum contributif [...], on contraint un peu plus les employeurs à l'emploi des seniors. » Et pour financer tout cela, le patron de la CFDT a une solution toute trouvée : « Une hausse des cotisations. »Hypothèse rejetée aussi sec par le ministre du Budget, Gérald Darmanin. « Nous ne sommes pas favorables à ça », a-t-il répliqué sur BFMTV. Tout le monde comprend alors que le gouvernement ferme la porte. Sauf qu'à Matignon, on semble vouloir la garder entrebâillée. En tout cas, pas question de ...