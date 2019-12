Retraites : les partis de gauche se réunissent mercredi pour préparer une contre-réforme

Ils avaient fait meeting commun à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), mercredi 11 décembre. Les partis de gauche sont bien décidés à poursuivre sur leur lancée : celle d'une union qui, à terme, pourrait constituer une alternative à Emmanuel Macron. Selon nos informations, à l'initiative de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste et député du Nord, sénateurs, députés et élus, communistes, bien sûr, mais aussi socialistes, écologistes, représentants de Génération.s (présents au Sénat), et de la Gauche républicaine et socialiste - transfuge du PS, incarnée par la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann - vont se réunir mercredi 18 décembre dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Le but : préparer d'ici à début janvier une contre-réforme des retraites au projet gouvernemental. «Eviter que chaque parti se mobilise en solo»« Nous attendons encore la réponse de La France insoumise, nous confie Fabien Roussel. Mais notre but est bien de multiplier les réunions de travail de toutes les forces de gauche, auditionner toutes les centrales syndicales et déboucher sur un projet commun. Il faut surtout éviter que chaque parti réfléchisse et se mobilise en solo. » LIRE AUSSI > Réforme des retraites : âge pivot, entrée en vigueur... Les dix points à retenir des annonces d'Édouard PhilippeMême son de cloche du côté socialiste. «Même si toute la gauche n'est pas encore en capacité de se mettre d'accord sur un projet de société global, il faut privilégier les sujets sur lesquels elle peut se rassembler, souligne Patrick Kanner, patron des sénateurs socialistes. C'est déjà le cas sur la privatisation d'Aéroports de Paris (NDLR : Groupe ADP), ça pourrait l'être de nouveau sur les retraites. » Pour toutes ces formations, quelques dénominateurs communs se dégagent déjà : exiger le retrait total de la réforme initiée par l'exécutif, prendre en compte tous les cas de ...