Retraites : «Les Français ont raison de redouter une entourloupe», juge Martine Aubry

Sa voix est rare, elle porte. Elle qui refuse d'habitude toutes les interviews pour se consacrer à sa ville de Lille, où elle vient d'annoncer sa candidature à un quatrième mandat, sort du silence à l'aube de la grande mobilisation sociale parce que, dit-elle, « les Français sont inquiets et se sentent vulnérables ».Fine connaisseuse du dossier des retraites, l'ancienne ministre du Travail accuse le chef de l'Etat d'entretenir sciemment le flou et de diviser les Français dans un moment de grande fragilité pour le pays. Elle qui défilera dans les cortèges parmi les manifestants appelle aussi à éviter à tout prix les violences.Vous serez présente dans les cortèges contre la réforme des retraites ?MARTINE AUBRY. Bien sûr, comme je l'avais fait en 1995. Je vais manifester à Lille, comme à chaque fois qu'on veut nous imposer une réforme injuste. VIDÉO. Grève de 1995 : les 3 semaines qui ont marqué la France Emmanuel Macron s'en est pris ce mercredi à « ceux qui ne prennent jamais la mer », dans une métaphore maritime visant la gauche et les syndicats...C'est quoi prendre la mer dans l'esprit du président de la République ? S'attaquer au pas de charge, en accroissant les inégalités, à tout ce qui fonde notre pacte social ? La retraite en est un élément majeur. Ceux qui la prennent, après avoir travaillé longtemps, doivent pouvoir recevoir un revenu leur permettant de vivre correctement, de continuer à s'épanouir. Rappelons qu'en France, l'espérance de vie en bonne santé n'est que de 62,5 ans, en dessous des autres pays développés.« Quand c'est flou, il y a un loup », pour reprendre une de vos expressions ?Je ne suis pas là pour faire des petites phrases, mais pour dire combien je suis inquiète. Cela fait des semaines que le gouvernement nous dit qu'il concerte, qu'il consulte, et on n'a toujours pas le moindre texte sur la table. On navigue en plein brouillard ! Un jour on nous ...