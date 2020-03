Retraites : les Français auraient voté la motion de censure

Heureusement pour Édouard Philippe, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est trop petit pour accueillir tous les Français. Car à en croire un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro publié jeudi 5 mars 2020, une majorité d'entre eux aurait censuré le gouvernement après son recours à l'article 49 alinéa 3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote ni débat au Palais Bourbon. « 58 % des Français auraient eux-mêmes voté les motions de censure s'ils avaient été députés », affirme ainsi le sondage.Cette défiance serait due à l'utilisation même du fameux 49-3. En effet, 70 % des sondés réprouvent l'usage de cette arme constitutionnelle. Tant et si bien qu'ils auraient vu d'un bon oeil la démission du locataire de Matignon. « Les sympathisants de la France Insoumise sont 84 % à le dire et, au sein des autres catégories politiques (sauf les sympathisants de LREM), au moins 6 sympathisants sur 10 partagent cette opinion », explique l'étude.Lire aussi Lazorthes ? Ces mots qui nous gouvernent : Constitution13 journées électriquesAprès 13 jours d'un parcours hors norme à l'Assemblée en première lecture, Édouard Philippe avait signé samedi la fin de la partie avec le recours surprise au 49-3. De façon attendue, l'Assemblée a rejeté mardi soir les motions de censure de droite comme de gauche opposées à la tête de l'exécutif. La motion de LR a recueilli 148 voix et celle des trois...