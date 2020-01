Retraites : le siège de la CFDT à nouveau envahi par la CGT et privé d'électricité

Une nouvelle intrusion a eu lieu lundi au siège de la CFDT, menée par « une quinzaine de personnes encagoulées » qui ont coupé l'électricité pendant « quelques minutes », a annoncé la confédération. Une action revendiquée par des syndicats CGT Énergie d'Ile-de-France. L'action est le fait d'une dizaine de syndicats CGT Énergie d'Ile-de-France (Paris, 91, 93, 94, 95, 77, 78, Ouest IDF et Bagneux), a précisé Cathy Fléchard de la CGT Énergie Paris, trois jours après une première intrusion de militants opposés à la réforme des retraites.L'intrusion d'« une quinzaine de personnes encagoulées » et « habillées de noir » a duré « un petit quart d'heure. Ils savaient exactement où était l'alimentation générale d'électricité et l'ont coupée », a-t-on précisé à la confédération. Une source policière a confirmé à l'AFP qu'« une quinzaine de personnes ont pénétré à 11h20 au siège de la CFDT », dans le XIXe arrondissement.Elles n'ont rien dit et n'ont pas fait référence à la réforme des retraites par points que la CFDT soutient, selon la confédération. Mais « il a été retrouvé sur les lieux des tracts de la CGT Energie contre la réforme des retraites », a indiqué la source policière.Désaccord sur la réforme des retraites« C'est la collaboration de classe qui a été plongée dans l'obscurité », s'est félicité le groupe dans un communiqué sur les réseaux sociaux. La CGT, notamment, reproche à la CFDT son choix de discuter avec le gouvernement sur la réforme des retraites, alors qu'elle milite de son côté pour son retrait total. nullnull COMMUNIQUÉ DE PRESSE nullnull Le siège de la @CFDT a une nouvelle fois été victime d'une intrusion ce lundi matin: la CFDT ne se laissera pas intimider et poursuivra son combat pour plus de justice sociale et de solidarité entre les travailleurs !https://t.co/TXNIDq6e3Z pic.twitter.com/4N61aiGbPi-- CFDT (@CFDT) January ...