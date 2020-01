Retraites : le retrait de l'âge pivot n'est pas «la fin de l'histoire», assure Laurent Berger

Lui non plus ne veut rien lâcher. Si depuis l'annonce du retrait « provisoire » de l'âge pivot du projet de réforme des retraites par le Premier ministre ce samedi, les syndicats défilent pour affirmer que le mouvement n'est pas terminé, les prises de position de la CFDT sont sans doute un peu plus scrutées que celles des autres.Sans rentrer plus dans le détail, le syndicat réformiste, qui avait estimé qu'avec la mise en place de cette mesure le gouvernement franchissait « une ligne rouge », avait salué samedi, après la publication de la lettre d'Edouard Philippe, « un retrait qui marque la volonté de compromis du gouvernement » et « va poursuivre les discussions dans le cadre proposé pour répondre aux interrogations qui demeurent sur le futur régime universel ».Ce lundi, au micro de RTL, Laurent Berger s'est quand même montré plus incisif. « On est loin d'être à la fin de l'histoire sur ce système universel des retraites et il va falloir continuer à peser », a déclaré le leader syndical, reconnaissant qu'il n'avait « pas la solution de la sortie de crise » et qu'« il va falloir que chacun y mette du sien ». #Retraites: "La question des retraites, ce n'est pas uniquement une question budgétaire, il est question aussi de justice sociale et d'un système beaucoup plus juste", @CfdtBerger dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/dorhDKQb48-- RTL France (@RTLFrance) January 13, 2020 M. Berger avait salué comme une « victoire » dimanche le retrait annoncé la veille par le Premier ministre Edouard Philippe de la mesure de court terme d''âge pivot à 64 ans d'ici 2027, assorti d'un malus pour ceux qui partiraient plus tôt, même en ayant suffisamment cotisé. Ce retrait sous conditions, réclamé par les syndicats réformistes dont la CFDT, « est extrêmement important en termes de justice sociale », a souligné M. Berger ce lundi.Se « mettre sur la table d'abord des chiffres ...