Retraites : le projet de loi aurait déjà été envoyé au conseil d'État

Le sort en est-il dejà jeté, tout est-il déjà écrit ? À l'aube d'une nouvelle journée de négociations décisive entre syndicats et gouvernement sur la réforme des retraites, la nouvelle apportée lundi soir par Le Parisien pourrait changer le ton des discussions. Selon le quotidien, l'exécutif n'entend pas apporter de modification significative à son projet, et pour cause : le projet de loi de la réforme du système de retraites serait déjà ficelé. Lire aussi Michel Richard ? Retraites, un régime universel très particulierC'est, selon Le Parisien, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement qui a officiellement « vendu la mèche ». « Un texte est parti au Conseil d'Etat », aurait-il expliqué en insistant sur le fait que le travail parlementaire permettra ensiute « d'amender, corriger, apporter des compléments » au texte et « de l'étoffer ». « Les députés auront le dernier mot », ajoute-t-il. Le Parisien révèle que seuls quelques membres du gouvernement ne sont au courant de l'envoi de ce texte, rédigé à 95 %, qui a eu lieu en fin de semaine dernière.Lire aussi Kersaudy - Une retraite en désordre #2Les syndicats, interrogés par Le Parisien, ont évidemment accueilli la nouvelle avec colère. « C'est bien la démonstration que ces discussions n'ont rien à voir avec le texte de la réforme qui, sans doute, devait être déjà écrit avant les vacances », réagit Yves Veyrier, le...