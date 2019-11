Retraites : le Medef plaide pour l'instauration d'un âge pivot avant de passer à un système à point

Selon le président de l'organisation patronale, il faut d'abord assurer l'équilibre du système de retraites en travaillant plus longtemps avant de penser à la suppression des régimes spéciaux.

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Il faut une réforme d'équilibre avant de faire une réforme d'équité", a déclaré mardi 19 novembre le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux à propos de la réforme des retraites au cours d'une conférence de presse. "Il y a un problème d'équilibre qui n'est pas l'épaisseur du trait" avec "au minimum 10 milliards de trou financier à l'horizon 2025", a-t-il estimé, alors que selon le Conseil d'orientation des retraites le déficit du système devrait s'établir entre 7,9 milliards et 17,2 milliards d'euros à cette date.

Selon le président de l'organisation patronale, "il y a trois solutions pour résoudre le problème". La première est d'"augmenter les cotisations pour les salariés et pour les employeurs", "je crois que ce n'est pas possible", a commenté le patron du Medef. La deuxième est "inacceptable" : il s'agit de "baisser les retraites". La troisième solution "qui est la bonne solution", "c'est de faire travailler plus longtemps les salariés et les fonctionnaires ", a déclaré le président de la première organisation patronale française.

Evolution, de 2004 à 2017, de l'âge moyen de départ à la retraite pour les hommes et les femmes, en France ( AFP / )

Une réforme identique "pour tout le monde"

"Pour ça, la mesure la plus équilibrée, la plus juste, c'est l'âge pivot, parce que ça laisse une liberté de choix", a-t-il poursuivi. Cet âge pivot ou "d'équilibre" pourrait être fixé à 64 ans, ce qui signifierait que les salariés partant à la retraite avant cet âge subiraient une décote de leur pension.

"Le gouvernement doit sortir du 'en même temps' et de l'attente : on ne peut pas faire une réforme qui se veut la mère de toutes les réformes, une réforme pour 50 ans en l'asseyant sur un régime qui n'est pas équilibré", a martelé Geoffroy Roux de Bézieux. "On ne peut pas donner confiance aux gens en leur disant 'oui, il y a un problème financier, mais on ne le résout pas tout de suite'", a-t-il pousuivi.

Par ailleurs, "quand on entre dans le régime par points, quelle que soit la durée de transition, qu'elle soit la même pour tout le monde", a demandé le porte-parole des patrons face au débat sur la "clause du grand-père".

Graphique montrant les différents régimes de retraite en France, par nombre de retraités par caisse ( AFP / )

La grève : un problème d'employeur public

Sur la grève du 5 décembre à l'appel de plusieurs syndicats contre cette réforme, il relève qu'"on nous annonce quasiment l'apocalypse", mais que "pour autant le climat social en entreprise n'a jamais été aussi favorable". "Toutes les remontées qu'on a de nos adhérents en entreprise montrent que la conflictualité est en recul, qu'on est probablement à un point bas depuis 50 ans", a-t-il détaillé.

"On voit bien des endroits de tension très forts dans le pays, à la RATP, à la SNCF, dans les hôpitaux", reconnaît M. Roux de Bézieux, pour lequel "la responsabilité de l'État employeur est engagée". "Les managers des entreprises publiques ont très clairement des problèmes de gestion forts", d'après lui. "On peut avoir des craintes sur l'activité économique si la grève se propage et dure longtemps, mais c'est un problème d'employeur public", a-t-il souligné.