Retraites: le gouvernement salue "la responsabilité" des Républicains

Le ministre délégué aux Compte publics, Gabriel Attal, a salué dimanche "la responsabilité" du patron du groupe LR Eric Ciotti, dans l'opposition, qui s'est dit prêt à voter "une réforme juste" des retraites.

"Je salue la responsabilité de toutes celles et de tous ceux qui d'abord sont prêts à chercher une solution pour permettre à notre système de retraites de perdurer", a déclaré M. Attal sur la chaîne France 3.

"Et ensuite je salue la responsabilité de celles et ceux qui sont cohérents avec les engagements qu'ils ont pris devant les Français", a-t-il ajouté, soulignant que les Républicains, "durant la campagne présidentielle, ont dit qu'il fallait une réforme des retraites avec un recul de l'âge légal".

Dans un entretien au Journal du Dimanche, Eric Ciotti a dit souhaiter "pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition", précisant que cette réforme était justifiée par "la situation budgétaire, démographique et économique".

Gabriel Attal a assuré que la majorité présidentielle n'avait conclu aucun accord avec les Républicains, dont le soutien est nécessaire pour adopter la réforme à l'Assemblée nationale sans l'arme constitutionnelle du 49.3.

Le gouvernement dévoilera mardi son projet de réforme, contestée par les syndicats, avec un possible report de l'âge de départ à 64 ans, au lieu de 62 actuellement, après avoir envisagé 65 ans.

Pour Eric Ciotti, la réforme doit "s'étaler sur deux quinquennats", avec un relèvement de l'âge légal de départ à 63 ans en 2027 puis 64 ans en 2032".

"On a toujours montré qu'on était ouvert au compromis", a assuré Gabriel Attal en réponse, "qu'on était prêt à travailler, qu'on était prêt à présenter une réforme dès lors qu'elle garantit l'équilibre de notre système".

"On a annoncé un recul de l'âge légal sur une dizaine d'années", a-t-il poursuivi, "ensuite on peut adapter les choses": "on a toujours dit que ça se ferait de manière progressive, à horizon 2031".