Retraites : le gouvernement propose des aménagements aux avocats, sans les convaincre

La négociation continue. Le gouvernement a proposé mercredi aux avocats, très remontés contre le projet de réforme des retraites, de maintenir une caisse propre à leur profession dans le cadre du régime universel, un aménagement qui ne satisfait pas le Conseil national des barreaux.« Les avocats continueront à bénéficier, dans le cadre du régime universel de retraite, d'une caisse propre à leur profession », indique le ministère de la Justice dans un communiqué, deux jours après une rencontre entre Nicole Belloubet et le secrétaire d'Etat chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, et les représentants de la profession. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : cinq minutes pour comprendre la colère des avocatsLes avocats ont durci leur grève, en bloquant les tribunaux, depuis le 6 janvier afin de défendre leur régime autonome et en particulier leur caisse qui s'auto-finance. « La caisse nationale des barreaux français (CNBF) continuera d'exister avec sa gouvernance actuelle. Elle pourra gérer les dossiers de retraite de l'ensemble des avocats », affirme encore le ministère.La CNBF « pourra également mettre en œuvre des dispositifs de solidarité entre les avocats dans le domaine de la retraite par la prise en charge partielle de cotisation et la garantie d'un minimum de pension à un niveau équivalent à celui qui existe dans le système actuel », assure-t-il. « Cette caisse conservera également la gestion des réserves constituées par le régime actuel pour assurer la retraite des avocats», promet aussi le ministère.Les avocats pas convaincusMais pour Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux qui représente les 70 000 avocats français, le gouvernement « ne formule aucune proposition nouvelle ». « Le gouvernement confirme et acte la fin de notre régime autonome », déplore-t-elle. Les avocats veulent conserver ce régime autonome, « solidaire et excédentaire », qui « ...