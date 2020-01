Retraites : le gouvernement propose aux avocats de conserver leur caisse à l'intérieur du régime universel

La proposition ne satisfait pas les avocats qui demandent à conserver leur régime autonome, un régime qui "fonctionne parfaitement" et "ne coûte rien à l'État", soulignent-ils. Une assemblée générale de la profession doit se tenir vendredi pour décider des suites à donner au mouvement de protestation.

Les avocats grévistes du tribunal de Marseille, le 13 janvier 2020. ( AFP / GERARD JULIEN )

Devant la mobilisation des avocats , très remontés contre le projet de réforme des retraites , le gouvernement a proposé, mercredi 15 janvier, le maintien d'une caisse propre à la profession à l'intérieur du nouveau système. "Les avocats continueront à bénéficier, dans le cadre du régime universel de retraite, d'une caisse propre à leur profession", a annoncé le ministère de la Justice, deux jours après une rencontre entre la ministre Nicole Belloubet, le secrétaire d'État chargé des retraites Laurent Pietraszewski et les représentants de la profession.

" La caisse nationale des barreaux français (CNBF) continuera d'exister avec sa gouvernance actuelle. Elle pourra gérer les dossiers de retraite de l'ensemble des avocats ", poursuit le ministère dans son communiqué. La CNBF "pourra également mettre en oeuvre des dispositifs de solidarité entre les avocats dans le domaine de la retraite par la prise en charge partielle de cotisation et la garantie d'un minimum de pension à un niveau équivalent à celui qui existe dans le système actuel", assure-t-il. "Cette caisse conservera également la gestion des réserves constituées par le régime actuel pour assurer la retraite des avocats", promet également le ministère.

"La fin de notre régime autonome"

Mais cette proposition ne satisfait pas la profession. Pour Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux qui représente les 70.000 avocats français, le gouvernement "ne formule aucune proposition nouvelle". " Le gouvernement confirme et acte la fin de notre régime autonome ", déplore-t-elle. Les avocats veulent conserver ce régime autonome, "solidaire et excédentaire", un régime qui "fonctionne parfaitement" et "ne coûte rien à l'État", poursuit-elle. Le gouvernement nous propose de "compenser sur nos propres réserves (qui s'élèvent à 2 milliards d'euros, ndlr) les conséquences néfastes de la réforme", s'emporte la présidente du CNB. "Le gouvernement nous dit, en résumé : 'Nous doublons les cotisations pour la moitié de la profession mais si vous voulez payer moins, allez voir votre caisse qui trouvera une solution'", critique-t-elle encore.

Le CNB a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour vendredi afin de décider des suites à donner au mouvement de protestation . Engagés depuis le 6 janvier dans une "grève dure" suivie par la quasi totalité des 164 barreaux de France, les avocats ont multiplié les actions de protestation, allant de la "pendaison" de robes noires au fronton du tribunal de Bobigny au jet d'une bouteille à la mer dans le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en passant par le blocage des tribunaux, la pratique de la chaise vide ou l'organisation de "grèves du zèle" lors de certaines audiences pour obtenir des renvois ou des libérations sans procès .

Le projet de réforme prévoit notamment de doubler les cotisations retraite (de 14 à 28%) pour les avocats gagnant moins de 40.000 euros par an. Les pensions, actuellement au minimum de 1.400 euros net, passeraient à 1.000 euros, d'après le CNB.