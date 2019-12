Retraites : le gouvernement «ne reviendra pas» sur la suppression des régimes spéciaux, selon Laurent Pietraszewski

Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux dans le cadre de la réforme des retraites, assure ce dimanche dans une interview au JDD le nouveau secrétaire d'Etat aux Retraites, Laurent Pietraszewski.« Les appels à une trêve lancés par certains responsables syndicaux doivent être entendus » et « les propositions qui ont été mises sur la table à la RATP et à la SNCF [...] doivent permettre de reprendre le travail », exhorte le nouveau « M. Retraites » du gouvernement, au 18e jour d'une grève qui affecte fortement le trafic notamment en Ile-de-France.« C'est vrai, nous ne reviendrons pas sur la suppression des régimes spéciaux. Mais le dialogue social se poursuit avec les confédérations syndicales », assure-t-il, précisant que sera présenté « lundi un programme et un calendrier de concertation ».Des revendications syndicales déjà écartéesDans le cadre de ces réunions programmées à partir de début janvier avec les partenaires sociaux, le secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Olivier Dussopt, « mènera notamment les discussions sur la retraite progressive dans la fonction publique », la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, « celles sur l'emploi des seniors et la pénibilité, et moi sur le minimum contributif et les transitions », précise Laurent Pietraszewski.LIRE AUSSI > Emmanuel Macron renonce à sa retraite de présidentIl écarte d'emblée certaines revendications des syndicats CFDT et Unsa, favorables à la réforme, comme la réintégration de quatre facteurs dans le compte pénibilité (postures pénibles, vibrations mécaniques, port de charges lourdes et agents chimiques) : ce n'est « pas à l'ordre du jour ».Pour lui, il est préférable de se poser « la question des seuils » de pénibilité, « pour le travail de nuit, par exemple », que le Premier ministre a proposé jeudi d'abaisser à 110 nuits par an au lieu de 120, ou de travailler avec les branches ...