Retraites : le gouvernement hausse le ton avant une nouvelle journée de manifestations

Si les trains et les métros repartent, la colère reste. Ce jeudi, pour la sixième fois depuis le 5 décembre, les opposants à la réforme des retraites sont appelés à descendre dans la rue. Combien de manifestants seront-ils à Paris et en France ? Samedi dernier, ils n'étaient que 370 000 à battre le pavé, selon la CGT et 149 000 selon le ministère de l'Intérieur.Dans les transports, le taux de gréviste baisse. La SNCF prévoit en effet ce jeudi 8 trains sur 10 sur le réseau TGV et TER et 4 sur 5 sur Transilien. Même tendance à la reprise dans les transports parisiens. De quoi commencer à ravir le Premier ministre. Ce mercredi, Edouard Philippe, estimant que la grève était « sans issue » et n'avait « que trop duré » a lâché : « Je ne serai satisfait qu'au moment où l'ensemble des usagers de la SNCF au niveau national et l'ensemble des usagers des transports en public, au niveau de l'Ile-de-France, auront retrouvé le cours d'une vie normale. » C'est presque fait ! Quasiment, car si au 43e jour de grève, la locomotive SNCF et RATP contre la réforme des retraites est presque à l'arrêt, les mécontents restent nombreux. VIDÉO. Édouard Philippe : la grève à la RATP et à la SNCF « n'a que trop duré » LIRE AUSSI > Les prévisions de trafic RATP et SNCF pour ce jeudi en Ile-de-FranceDans les cortèges hétéroclites prévus un peu partout en France, les robes noires des avocats et les blouses blanches des professions libérales médicales devraient en tout cas être présentes. Encore ! Car si le gouvernement a proposé ce mercredi aux avocats de « continuer à bénéficier, dans le cadre du régime universel de retraite, d'une caisse propre à leur profession », selon un communiqué du ministère de la Justice, cet aménagement est loin d'avoir convaincu les robes noires. Et les professions indépendantes derrière eux, réunies au sein du collectif SOS retraites, qui estiment toujours subir une ...