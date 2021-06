Retraites : le classement des meilleurs pays où s'installer

L'Espagne arrive en première position du classement réalisé par Le Figaro .

Des retraités sur un banc. ( AFP / DENIS CHARLET )

Coût de la vie et des logements, ensoleillement, qualité du système de santé et accès aux soins, sécurité, distance de Paris, présence d'une communauté française, gastronomie, vie culturelle... Le Figaro a étudié les données des pays prisés des retraités français et publie, mardi 29 juin, son palmarès 2021 des meilleurs pays où s'installer pour ses vieux jours.

Dans le top 3 de son classement, figurent l'Espagne, la Grèce et le Maroc. Concernant l'Espagne, "le pays n'a aucun réel défaut", souligne le quotidien, listant notamment un coût de la vie et du logement bas, un climat agréable, une gastronomie et une scène culturelle reconnues. En Grèce et au Maroc, les conditions fiscales sont avantageuses pour les retraités, souligne notamment Le Figaro .

Viennent ensuite l'Île Maurice, une destination "bon marché et paradisiaque" qui "pâtit d'un système de santé perfectible, de son éloignement et d'une vie culturelle limitée" selon le quotidien, et le Portugal. Dans ce pays, "la fiscalité n'y est plus si attractive depuis une loi promulguée en avril dernier", indique Le Figaro qui met également en avant un système de soins "en deçà des attentes pour une place sur le podium".

En sixième position du classement se trouve ensuite l'Italie, suivie des Pays-Bas, de la Suisse et de la Pologne. La Belgique complète ce top 10 des meilleurs pays où s'installer pour sa retraite.