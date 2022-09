Retraites: Larcher veut "engager le débat" dès cet automne

Le président LR du Sénat Gérard Larcher a assuré jeudi que la chambre haute "engagerait le débat" sur la réforme des retraites dès cet automne dans le cadre du budget de la Sécu, après la décision de l'exécutif d'ouvrir un nouveau cycle de concertations.

"C'est une réforme indispensable qui nécessite du courage (...) pour sauver notre système de retraites", a affirmé M. Larcher sur BFMTV et RMC.

M. Larcher était interrogé sur les déclarations de la Première ministre Elisabeth Borne à l'AFP, qui a exclu un passage en force cet automne et renvoyé l'adoption d'un projet de loi à "la fin de l'hiver".

Le président du Sénat a estimé nécessaire d'"allonger la durée du travail, de le faire d'une manière concertée qui prenne en compte les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler à moins de 20 ans. Tout est dans l'amendement que le Sénat depuis 2020 propose à chaque projet de loi de finances", a-t-il souligné.

M. Larcher a annoncé que le Sénat, où la droite est majoritaire, s'attaquera à cette réforme sans attendre le texte du gouvernement. "C'est un sujet que la commission des Affaires sociales portera dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)" examiné cet automne. "Ça engagera le débat, c'est aussi une manière d'éclairer le débat", a-t-il promis, sans préciser si la droite réintroduirait un amendement comme lors des dernières années.

De son côté, le patron des députés LR Olivier Marleix a salué "un progès" de la part du gouvernement avec sa décision de reprendre la concertation. "L'idée de passage en force était une folie. L'approche punitive n'a aucun sens", a-t-il affirmé sur Sud Radio.

Il attend "une discussion la plus élargie possible. On doit progresser, il faut montrer aux Français qu'il peut y avoir un gain collectif", a-t-il affirmé, estimant qu'il "faut aller progressivement vers 64 ans".