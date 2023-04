Retraites: la rencontre entre Borne et les syndicats tourne court

La rencontre tant attendue entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale pour sortir du conflit des retraites s'est soldée mercredi par un "échec" selon les syndicats, qui voient une "crise démocratique" dans le refus de la Première ministre de retirer la réforme contestée.

Malgré ce désaccord, la cheffe du gouvernement a assuré qu'elle "n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux" sur d'autres sujets liés au travail.

Les leaders des huit organisations syndicales arrivés peu après 10H00, ensemble et à pied, à Matignon sont ressortis au bout d'une heure et c'est le patron de la CFTC, Cyril Chabanier qui a lu un texte de l'intersyndicale sur le perron.

"Nous avons redit à la Première ministre qu’il ne saurait y avoir d’autre issue démocratique que le retrait du texte. La Première ministre a répondu qu’elle souhaitait maintenir son texte, une décision grave", a déclaré M. Chabanier.

"Nous refusons de tourner la page et d'ouvrir, comme le propose le gouvernement, d'autres séquences de concertation sur des dossiers aussi divers que le plein emploi ou le partage des richesses", a ajouté au nom de l'intersyndicale M. Chabanier.

"On a une crise sociale qui se transforme en crise démocratique", a souligné comme les autres syndicats le leader de la CFDT Laurent Berger tandis que la nouvelle patronne de la CGT Sophie Binet affirmait que "le gouvernement ne pourra pas gouverner le pays tant que cette réforme ne sera pas retirée, on le voit bien".

L'entourage d'Emmanuel Macron, actuellement en déplacement en Chine, a vigoureusement contesté cette analyse des syndicats et affirmé que le projet sur les retraites avait été "porté, expliqué et assumé" par le président. "Qu'un président élu avec une majorité élue, certes relative, cherche à mener à bien un projet qui a été porté démocratiquement, ça ne s'appelle pas une crise démocratique".

François Hommeril de la CFE-CGC (C, 2e rang), Frédéric Souillot de FO (D), Laurent Berger de la CFDT (C, 1er rang) Sophie Binet de la CGT (G), Simon Duteil de SUD (2e D, 2e rang) et Murielle Guilbert (G, 2e rang), à leur arrivée à l'hôtel de Matignon à Paris, le 5 avril 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )