Retraites: la rencontre entre Borne et l'intersyndicale se solde par un "échec"

La rencontre tant attendue entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale pour sortir du conflit des retraites s'est soldée mercredi matin par un "échec" selon les syndicats, qui pointent le refus de la Première ministre de retirer la réforme contestée.

Les leaders des huit organisations syndicales arrivés peu après 10H00, ensemble et à pied, à Matignon sont ressortis environ une heure après et c'est le patron de la CFTC, Cyril Chabanier, au nom de l'intersyndicale qui a résumé le contenu des conversations sur le perron.

"Nous avons redit à la Première ministre qu’il ne saurait y avoir d’autre issue démocratique que le retrait du texte. La Première ministre a répondu qu’elle souhaitait maintenir son texte, une décision grave", a déclaré M. Chabanier. "C’est forcément un échec quand la Première ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion. Donc oui c’est forcément un échec".

François Hommeril de la CFE-CGC (C, 2e rang), Frédéric Souillot de FO (D), Laurent Berger de la CFDT (C, 1er rang) Sophie Binet de la CGT (G), Simon Duteil de SUD (2e D, 2e rang) et Murielle Guilbert (G, 2e rang), à leur arrivée à l'hôtel de Matignon à Paris, le 5 avril 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )