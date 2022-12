Retraites: la proposition de Ciotti est "très responsable", estime une députée Renaissance

La députée LREM Astrid Panosyan-Bouvet, le 20 juin 2022 à Paris ( AFP / Thomas COEX )

Astrid Panosyan-Bouvet, députée marcheuse de la première heure, a rendu hommage jeudi à la proposition "très responsable" du président des LR Éric Ciotti qui refuse un relèvement "brutal" de l'âge de départ à la retraite à 65 ans.

"Je pense que la proposition que met sur la table M. Ciotti est très responsable, c'est-à-dire d'être sur 64 ans avec pourquoi pas un panachage aussi sur l'accélération de la réforme Touraine, qui augmente les annuités tous les trois ans d'un trimestre", a déclaré cette députée proche d'Emmanuel Macron sur Radio J.

"C'est une très bonne méthode", a-t-elle insisté, soucieuse que la réforme puisse aboutir à une "acceptabilité sociale" dans un contexte explosif de crise énergétique, de guerre et d'inflation, après deux ans d'épidémie de Covid-19.

Fraîchement élu à la tête des Républicains, le député des Alpes-Maritimes a rencontré mercredi la Première ministre Élisabeth Borne et lui a posé ses conditions pour soutenir la réforme, rappelant que le groupe LR avait "la clé" à l'Assemblée nationale où la majorité présidentielle n'a pas la majorité absolue.

"La réforme oui, (mais) discutons le rythme et le calendrier de cette réforme", a expliqué M. Ciotti, affirmant que son groupe ne l'accepterait pas "à n'importe quel prix".

Mme Panosyan-Bouvet a par ailleurs estimé jeudi que la majorité était "allée trop loin entre 2017 et 2022 sur la volonté de simplification" des critères de pénibilité mise en place sous le quinquennat Hollande.

"On a un des records en Europe d'accidents du travail, d'accidents mortels du travail, on a plus d'accidents du travail en France qu'en Allemagne, alors qu'on a moins de métiers industriels", a-t-elle rappelé, évoquant "un vrai impensé autour des sujets de pénibilité en France et des conditions de travail en France".