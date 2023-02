Retraites: la pétition intersyndicale franchit le cap du million de signatures

La pétition lancée en janvier par les huit principaux syndicats français contre une réforme des retraites jugée "injuste et brutale" a franchi mercredi le cap du million de signatures, devenant la troisième pétition la plus signée sur la plateforme change.org.

Le texte porté par la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires a franchi ce seuil symbolique à la veille d'une cinquième journée de mobilisation contre le report de l'âge légal à 64 ans.

Selon change.org, seules deux autres pétitions ont dépassé le million depuis le lancement de la plateforme en France en 2012, sur la loi travail (1,35 million) et "pour une baisse des prix du carburants à la pompe" (1,29 million).

Le texte de l'intersyndicale dénonce un projet qui "va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs, et plus particulièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires". Il fustige un projet gouvernemental qui "n'a rien d'une nécessité économique", mais est "le choix de l'injustice et de la régression sociale".