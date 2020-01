Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retraites: La PDG de la RATP annonce un trafic quasi normal mercredi Reuters • 27/01/2020 à 23:35









RETRAITES: LA PDG DE LA RATP ANNONCE UN TRAFIC QUASI NORMAL MERCREDI PARIS (Reuters) - Le trafic dans le métro parisien devrait être "quasi normal" mercredi, journée de mobilisation contre la réforme des retraites, déclare la patronne de la RATP dans un entretien à paraître mardi dans Le Parisien. "Pour mercredi, à ce stade, le niveau de déclaration de grève est très bas par rapport aux épisodes précédents. Le trafic devrait donc être quasi normal", explique Catherine Guillouard. "La grève illimitée est derrière nous", souligne-t-elle. L'Unsa-RATP, majoritaire au sein de la régie autonome des transports parisiens, a annoncé le 18 janvier qu'elle n'appelait plus à un mouvement de grève illimitée, après 45 jours de grève, malgré son opposition au projet gouvernemental. L'intersyndicale hostile à l'instauration d'un système de retraite par points appelle ce mercredi à une nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation. (Jean-Stéphane Brosse)

