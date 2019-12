Retraites: la majorité conviée à un "déjeuner de calage" lundi

Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe ont convié les ministres les plus concernés par la réforme des retraites et les dirigeants de la majorité à un "déjeuner de calage" lundi à l'Elysée, a indiqué dimanche l'entourage du président.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le président du MoDem François Bayrou et les patrons des groupes des députés Gilles Le Gendre (LREM) et Patrick Mignola (MoDem) y côtoieront les ministres Agnès Buzyn (Solidarités), Jean-Paul Delevoye (Retraites), Gérald Darmanin (Comptes publics) et Bruno Le Maire (Economie).

Cet exercice de "mise en cohésion majoritaire" fera suite à une série de réunions ce week-end, et notamment dimanche soir à l'Elysée. Il précédera immédiatement la présentation aux partenaires sociaux, par Mme Buzyn et M. Delevoye, des conclusions de la concertation.

La "synthèse politique et l'arbitrage" de l'exécutif suivra alors qu'une nouvelle journée de mobilisation des syndicats est annoncée mardi. Edouard Philippe livrera enfin, mercredi à midi, "l'intégralité du projet du gouvernement" visant à unifier les 42 régimes de retraite.

Alors que des critiques se font jour sur la méthode du gouvernement, notamment à droite, l'Elysée plaidait dimanche, dans un échange avec l'AFP, la "cohérence" d'une approche par laquelle Emmanuel Macron entend répondre au reproche, récurrent depuis son arrivée à l'Elysée, d'une "verticalité" excessive et d'un manque de concertation.

"On a été cohérents avec l'acte 2", a expliqué l'entourage du chef de l'Etat, "qui était de prendre le temps, consulter, concerter. M. Delevoye a labouré la France pour présenter le projet. Le président est allé à Rodez, le Premier ministre à Pau et au Cese. On arrive au bout de ce processus".

L'exécutif, qui dénonce des "fausses nouvelles" sur les retraites, entend faire la pédagogie d'une réforme portant, selon lui, "une ambition de sauvetage du système social français, et pas du tout de démantèlement comme cela a pu être caricaturé".

Selon cette source, "on a retrouvé du dialogue social et des partenaires sociaux dans le pays. C'est une très bonne nouvelle pour la démocratie française. De ce point de vue-là, le paysage a changé depuis un an, où nous étions sans corps intermédiaires, sans intermédiation ni politique, ni sociale". Et d'ajouter: "Le président de la République partage l'affiche avec le secrétaire général de la CGT, et c'est en soi un enseignement intéressant. Le dialogue social a retrouvé des couleurs et ce n'est pas que du jaune".