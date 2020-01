Retraites: la grève des avocats "massivement suivie" selon le Conseil national des barreaux

Renvoi d'audiences, suspension des désignations: de Lyon à Bayonne, les avocats ont "massivement" répondu à l'appel à durcir la grève contre la réforme des retraites pour se faire entendre du gouvernement, photo du 15 février 2018 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Renvoi d'audiences, suspension des désignations: de Lyon à Bayonne, les avocats ont "massivement" répondu à l'appel à durcir la grève contre la réforme des retraites pour se faire entendre du gouvernement, a assuré lundi le Conseil national des barreaux (CNB).

"La mobilisation est extrêmement forte. Partout, l'ordre de grève est voté à une très large majorité", a déclaré à l'AFP la présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl.

Vent debout contre la réforme et accusant le gouvernement de n'entendre "que les professions qui bloquent la France", le CNB, qui représente les 70.000 avocats français, avait promis des actions pour "désorganiser la mécanique judiciaire" à partir de lundi et pour une semaine, une grève qui pourra être reconduite.

Les avocats étaient appelés à demander le renvoi des audiences et à "cesser plus généralement toute activité judiciaire". Il leur était également proposé l'arrêt des désignations d'avocats en matière d'aide juridictionnelle, pour les gardes à vue, les étrangers, les mineurs.

"Il n'y a pas de tribunal bloqué" physiquement, a souligné Mme Féral-Schuhl. Mais un peu partout "on cesse d'accompagner le justiciable, y compris sur le terrain du contentieux de la liberté", a-t-elle indiqué.

Chacun des 164 barreaux pouvait choisir son mode d'action. A Lyon, Dijon, Bordeaux, Bayonne, mais aussi en Corse, les avocats ont voté lors d'assemblées générales une "grève dure et totale" jusqu'à dimanche, selon des journalistes de l'AFP.

A Paris, où exercent 30.000 avocats, la grève n'a été votée que pour deux jours et le Conseil de l'ordre doit décider mardi après-midi de la suite du mouvement.

Mobilisés depuis septembre, les avocats sont déterminés à défendre leur régime autonome, qui s'appuie sur une "caisse qui s'auto-finance", a rappelé le CNB. Ils redoutent avec le projet de réforme "un doublement des cotisations à 28% et la baisse des pensions".

"Les petits cabinets et les moyens ne pourront pas résister à un doublement des cotisations du régime général. Beaucoup devront mettre la clé sous la porte. Et cela reviendra à une baisse de l'accès au droit", a souligné à Lyon le bâtonnier Me Serge Deygas, lors d'un rassemblement devant le tribunal judiciaire.

"On nous a déclaré la guerre, il faut réagir. (...) Nous sommes présents, déterminés, nous irons jusqu'au bout", a lancé à Marseille le bâtonnier Me Yann Arnoux Pollak, devant 300 à 400 avocats en robe noire et arborant un rabat rouge en signe de colère.

Le ministère de la Justice a assuré que sa porte "(restait) ouverte".

La présidente du CNB indique avoir été contactée dimanche soir par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, mais "aucune date n'a été proposée", selon elle.

burs-asl/blb/it