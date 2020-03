Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retraites: La CGT quitte la conférence de financement Reuters • 03/03/2020 à 11:26









RETRAITES: LA CGT QUITTE LA CONFÉRENCE DE FINANCEMENT MARSEILLE (Reuters) - La CGT a annoncé mardi sa décision de ne plus participer à la conférence sur le financement du système des retraites français, comme Force ouvrière la veille. "Nous avons décidé hier soir d'officialiser notre départ de la conférence de financement puisque nous avons des propositions au gouvernement, nous avons écrit au Premier ministre, et la réponse à été samedi le 49.3", a déclaré le secrétaire général de la Confédération générale du travail, Philippe Martinez, au départ d'une manifestation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites à Marseille. "Il n'y a plus aucun dialogue entre le gouvernement et la CGT - j'ai cru comprendre que FO avait fait la même chose - parce que ce gouvernement considère qu'il a raison tout seul", a-t-il ajouté. La CGT avait menacé dès le 19 février de claquer la porte de la conférence en l'absence de réponses du gouvernement à ses propositions. Dans un communiqué diffusé lundi soir, le bureau confédéral de FO estime pour sa part "que la cohérence amène FO à refuser de cautionner l'impasse à laquelle conduit cette Conférence de l'équilibre et du financement - celle du recul à nouveau de l'âge de la retraite - et estime par conséquent le moment venu d'en sortir". Cette conférence doit permettre de trouver d'ici fin avril des alternatives à la mise en place d'un âge pivot à 64 ans - alternatives à même de garantir l'équilibre financier du système des retraites en 2027. Le gouvernement a annoncé samedi le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le projet de loi ordinaire sur la réforme en première lecture. Deux motions de censure seront débattues mardi, la première émanant du groupe Les Républicains et la seconde de l'opposition de gauche composée de La France insoumise, du Parti communiste et du Parti socialiste. L'intersyndicale opposée au projet de réforme, dont font partie FO et la CGT, a appelé parallèlement à une journée de grève et manifestations. (Marc Leras et Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)

