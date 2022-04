Retraites: la CGT Mines Energie "se battra pour défendre" son régime spécial

Le syndicat CGT "se battra" pour "défendre" le régime spécial de retraites des salariés de l'énergie dont bénéficient notamment les salariés d'EDF, qui est "bénéficiaire" selon lui, et "reconnaît la pénibilité", a déclaré mardi Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Mines-Energie.

La fédération Mines Energie appellera à faire grève "dès que possible" pour s'opposer à la réforme annoncée par le président réélu Emmanuel Macron, qui compte supprimer les régimes spéciaux dans le cadre de la réforme des retraites qu'il prévoit, a indiqué M. Menesplier sur France Info.

Créé en 1946, le régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) bénéficie essentiellement aux salariés de six grandes entreprises du secteur (EDF, Engie, RTE, ERDF, GRT Gaz, et GrDF).

"Des discussions pour le réformer, non. Pour l'améliorer, pourquoi pas? En tout état de cause, on se battra pour le défendre", a affirmé M. Menesplier.

"Notre régime spécial reconnaît la pénibilité et permet d'anticiper les départs en retraite à 57,5 ans" a-t-il indiqué en se disant favorable à une réforme "vers le haut" de l'ensemble des retraites pour parvenir à une reconnaissance globale de la pénibilité dans la future réforme du régime général des retraites.

"Emmanuel Macron n'a pas prévu de reconnaître la pénibilité. Aujourd'hui il n'y a que les régimes spéciaux qui la reconnaissent", a-t-il affirmé. "Notre statut, c'est notre contrat de travail, et le régime des retraites en fait partie. En plus il est excédentaire" et il "aide d'autres régimes", a-t-il ajouté.

La réforme annoncée des retraites par Emmanuel Macron prévoit un relèvement progressif de l'âge de départ à 64 ou 65 ans, et la suppression des régimes spéciaux. Elle doit permettre des "ajustements" pour les carrières longues et les métiers pénibles, et promet aussi d'augmenter la pension minimale à taux plein à 1.100 euros par mois.

Au total, la vingtaine de régimes spéciaux de retraite que compte la France concernent plusieurs millions de Français, relevant essentiellement de la fonction publique au sens large. Dans le privé, plusieurs régimes spéciaux sont en voie d'extinction, notamment celui des mineurs, mais certaines professions comme les marins ont maintenu des conditions spécifiques.

Du côté politique, des réactions indignées se sont multipliées lundi dans l'opposition après que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a dit ne pas pouvoir exclure un éventuel recours au 49-3 pour mener à bien à la réforme annoncée.

