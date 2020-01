Retraites: la CGT de la Banque de France appelle à bloquer deux centres de gestion des billets

Le syndicat CGT de la Banque de France a annoncé vendredi le dépôt d'un préavis de grève "reconductible bloquante" à partir de lundi dans deux centres fiduciaires de la banque en Ile-de-France et dans les Hauts de France, qui traitent plus du quart des billets du pays.

Cet appel à la grève intervient dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, détaille un communiqué, rappelant la demande de la CGT d'un "retrait de la réforme".

Il concerne un site à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et un autre à Sainghin-en-Mélantois (Nord). Leur blocage pourrait perturber l'approvisionnement des distributeurs automatiques des billets, prévient le syndicat.

Ces deux sites traitent plus du quart des billets du pays. Ils font partie du réseau de caisses de la Banque de France, grâce auquel elle assure l'entretien des pièces et des billets et gère leur bonne circulation.

"Les deux sites (...) font partie du réseau des 37 sites fiduciaires de la Banque de France assurant la gestion de la circulation des billets et des pièces (...) Les mesures nécessaires ont été prises pour assurer leur continuité de fonctionnement", a réagi l'institution en fin de journée auprès de l'AFP.

"Plus globalement, les dispositions nécessaires sont prises avec les établissements bancaires et les transporteurs de fonds pour éviter toute pénurie de cash", a assuré la Banque de France.

La CGT indique aussi réfléchir à une extension du mouvement ailleurs en France.