Retraites : la CFDT-Cheminots en grève pour "peser dans le rapport de force"

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger à l'Élysée, en décembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La CFDT-Cheminots a annoncé jeudi 21 novembre au matin son intention de déposer un préavis de grève reconductible contre la réforme des retraites à l'issue d'une réunion infructueuse avec le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye et le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. Le quatrième syndicat de la SNCF suit ainsi la voie tracée par la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et SUD-Rail, qui ont lancé lundi un appel unitaire à cesser le travail à compter du 5 décembre .

Une réforme budgétaire ou une réforme de justice sociale

Cette décision a été prise "en totale cohérence" avec la centrale syndicale, a déclaré le dirigeant de la CFDT Laurent Berger. L'objectif pour la CFDT-Cheminots est de "peser dans le rapport de force qui est le sien aujourd'hui pour faire entendre son exigence sur le maintien des droits acquis", a-t-il ajouté. La CFDT n'envisage toutefois pas de se joindre au niveau confédéral au mouvement du 5 décembre, car elle "veut une réforme systémique des retraites" qui "se concentre sur davantage de justice et d'égalité", a-t-il souligné.

Avec l'Unsa ferroviaire, le syndicat défend notamment le maintien du régime spécial pour tous les salariés actuels et l'application de la réforme aux seuls futurs embauchés . Un scénario appelé "clause du grand-père" déjà utilisé dans la réforme ferroviaire de 2018, qui a supprimé les recrutements au statut de cheminot à partir du 1er janvier 2020, a rappelé M. Berger, estimant que "le gouvernement est pris lui-même dans sa contradiction". Plus généralement, "il est grand temps aujourd'hui que le gouvernement sorte de l'ambiguïté et dise le sens de la réforme qu'il veut mener (...) Veut-il une réforme budgétaire ou une réforme de justice sociale ?", a-t-il insisté.