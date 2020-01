Retraites : l'intersyndicale appelle à manifester le 11 janvier dans tout le pays

Une nouvelle date vient de s'inscrire sur le calendrier social déjà chargé de janvier. Deux jours après une grève interprofessionnelle prévue le jeudi 9 janvier, l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites (CGT, FO, FSU, CFE-CGC, Solidaires, Unef et UNL) appelle à manifester 11 janvier dans tout le pays.Depuis le début de la mobilisation, entamée le 5 décembre, c'est la première fois que l'intersyndicale appelle à manifester un samedi, même si des manifestations se tiennent déjà les samedis, à l'appel des unions départementales ou régionales.Dans un communiqué, ces syndicats appellent ainsi à « amplifier la mobilisation et la grève », face à « un gouvernement qui joue l'enlisement ». « Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL appellent à grève interprofessionnelle d'ampleur, dès le 9 janvier, avec des manifestations....Elles appellent à faire du samedi 11 janvier, une journée de manifestation dans tout le pays..." pic.twitter.com/2kVlemUGvL-- La CGT (@lacgtcommunique) January 3, 2020 Selon le communiqué rendu public vendredi, « lors de ses vœux, le président de la République, a confirmé qu'il n'entend rien, se contentant de répéter les mêmes affirmations qui n'ont convaincu personne depuis deux ans ». LIRE AUSSI > Réforme des retraites : la survie du système français est-elle en jeu ?« Face à un tel mépris du président et du gouvernement, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef et UNL appellent à construire les conditions d'une grève interprofessionnelle d'ampleur, dès le 9 janvier, avec des manifestations partout sur le territoire », écrit l'intersyndicale, qui entend montrer sa détermination.Elle précise que les « organisations décident d'ores et déjà de se revoir dès le 9 janvier 2020 au soir » pour pour décider des suites du mouvement.«Mais la priorité, c'est lundi, il faut élargir au maximum », a ...