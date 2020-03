Retraites : l'indispensable recul de l'âge de départ

Faut-il reculer l'âge de départ à la retraite pour combler le déficit du régime de retraites projeté à l'horizon 2030 ? Telle est la question à laquelle vont devoir répondre les partenaires sociaux lors de la conférence de financement réclamée par la CFDT, pour trouver une mesure alternative au recul de l'âge pivot. Le gouvernement estime qu'il va falloir trouver 12 milliards d'euros par an à partir de 2027 pour équilibrer système de retraite, sur la base des projections financières opérées par le Conseil d'orientation des retraites (COR).FO et la CGT ont déjà claqué la porte. Pour eux, le problème est mal posé. Si déficit il y a, il ne vient pas des dépenses, mais plutôt d'un manque de recettes. Avec les organisations syndicales opposées à la réforme des retraites, ils vont donc organiser leur propre conférence de financement. Concernant la CFDT, elle se montre très réservée quant à la nécessité de reculer l'âge de la retraite.Lire aussi Retraites : Macron et Philippe face au boulet du déficitC'est dans ce contexte que l'Institut Montaigne, un think tank libéral, publie une nouvelle note selon laquelle non seulement le déficit sera plus élevé qu'anticipé, mais qu'en plus, il ne pourra être maîtrisé que par un recul de l'âge de départ. Ce qui va à l'encontre du constat dressé par les syndicats. Voilà qui devrait conforter l'analyse de l'exécutif.20 milliards à trouver en 2030Le déficit serait plus élevé que...