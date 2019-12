Retraites : l'exécutif sur le pont pour des fêtes sous haute tension

Certains télescopages d'agenda sont parfois cocasses. Ce jeudi, tandis que le Premier ministre poursuivra ses discussions sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux à Matignon, le président, lui, participera au Noël des enfants de la crèche de l'Elysée avant de s'envoler, le lendemain, pour un déplacement de trois jours en Côte-d'Ivoire. De quoi donner le sentiment qu'Edouard Philippe est au charbon, sur le front de la crise sociale, tandis qu'Emmanuel Macron s'offre de l'air en prenant une hauteur toute élyséenne. Ce serait oublier que le chef de l'Etat suit de près, très près, la mise en œuvre de cette réforme et « in fine » tranchera, comme le rappelle, pas dupe, un conseiller du gouvernement.En cette période cruciale, tandis que le gouvernement cherche encore la martingale qui lui permettrait de renouer avec la CFDT et de débloquer la situation, l'Elysée donne d'ailleurs le ton : « Le président n'abandonnera pas le projet, il ne dénaturera pas le projet, même s'il est disposé à l'améliorer par le truchement des discussions entre le Premier ministre et les partenaires sociaux et au sein des établissements clé que sont la SNCF et la RATP. » Sa ligne rouge ? « Sa cohérence. » Voilà qui laisse quelques portes ouvertes... Une pause pour Noël ?Notamment celle-ci : « Une amélioration possible autour de l'âge pivot » de départ à la retraite, pour l'heure fixé à 64 ans dont le patron de la CFDT, Laurent Berger, fait un casus belli. Cette précision vient confirmer la petite musique qui s'échappait ces jours-ci des couloirs du gouvernement : si le Premier ministre, Edouard Philippe, semble ne pas vouloir rien céder sur le principe, des aménagements sur ses contours et modalités sont envisagées... Il faudra bien cela - et rien ne dit que cela suffira - pour répondre à cet objectif, avancé par l'entourage du président, tandis que la grève se poursuit dans les transports à ...