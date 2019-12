Retraites : l'exécutif promet « un projet sur la table avant la fin de semaine prochaine »

Selon l'Elysée, le premier ministre, Edouard Philippe, devrait s'exprimer en « milieu de semaine prochaine ».

« Nous sommes dans le dernier kilomètre », affirme-t-on au sein de l'exécutif. Alors que les grèves et les manifestations contre la réforme des retraites ont débuté, jeudi 5 décembre, Emmanuel Macron et son gouvernement pourraient enfin sortir du brouillard entretenu depuis plusieurs mois et poser « un projet sur la table avant la fin de la semaine prochaine », assure un conseiller de l'Elysée.

Une « architecture générale » qui doit être précisée par le premier ministre, Edouard Philippe, « vraisemblablement en milieu de semaine prochaine », précise-t-on de même source. « Ce n'est pas tranché », nuance-t-on à Matignon.

Au préalable, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, doit remettre une synthèse des consultations qu'il aura effectuées avec les partenaires sociaux, lundi 9 ou mardi 10 décembre. Charge, ensuite, à Emmanuel Macron et son premier ministre de déterminer les derniers arbitrages.

Peuvent-ils dépendre de l'ampleur de la mobilisation sociale des prochains jours ? « Les violences éventuelles ne changeront pas le fond », veut croire une ministre, qui précise néanmoins : « Il y a une marge de négociation si jamais la CFDT ou la CFTC nous dit qu'on tope là ou là. »

« La manifestation d'aujourd'hui est un élément important mais l'achèvement du cycle de concertation avec les organisations syndicales est l'élément le plus important », complète un conseiller de l'exécutif.

