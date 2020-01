Retraites : Jean-Luc Mélenchon souhaite lancer une motion de censure contre le gouvernement

Il souhaite intégrer les différentes mouvances de la gauche à ce vote. Ce mardi, le leader des députés insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé devant la presse son intention de proposer à la gauche le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Objectif : dénoncer une nouvelle fois son projet de réforme des retraites.« Les insoumis ont l'intention de proposer à leurs camarades du parti communiste et du groupe des socialistes de déposer ensemble une motion de censure » et ainsi engager « la responsabilité du Premier ministre », a déclaré Jean-Luc Mélenchon.Un projet à « trous »Plaidant qu'une « initiative politique » est nécessaire, il a jugé la situation « des plus étranges » sur le plan parlementaire concernant la réforme, dénonçant un projet à « trous » en l'absence du volet financement, et un « coup de force ». Il a par ailleurs affirmé que la motion de censure permettrait de faire en sorte que « le Parlement ait un rôle autre que le rôle misérable et réduit de délibérer d'un texte dans lequel il y a des trous ».Le PS s'est d'ores et déjà désolidarisé de cette initiative. Dans la soirée, Olivier Faure (PS) et Fabien Roussel (PCF), réunis à l'occasion d'un meeting en Haute-Garonne, ont chacun rejeté la proposition de motion de censure des Insoumis. Le chef de file du parti socialiste a appuyé que « le débat n'a pas commencé ». « Il sera temps d'étudier ce type de procédure si jamais le texte de loi venait au parlement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui », a aussi commenté le secrétaire national du PCF.Un peu plus tôt, la députée socialiste Valérie Rabault avait réagi sur Twitter en indiquant qu'une motion de censure « doit conclure un processus, pas le précéder ». A ce stade non à la motion de censure: 1. Celle-ci doit conclure un processus, pas le précéder 2. A l'initiative du PC, PS, EELV, Place publique, GRs Generation-s travaillent à une ...