Retraites : « Il n'y a plus de motif de grève car il n'y a plus de réforme », estime Larcher

Au lendemain du « compromis » proposé par Edouard Philippe aux partenaires sociaux de retirer provisoirement l'âge pivot de 64 ans dans la réforme des retraites, Gérard Larcher, le président du Sénat (LR), est catégorique : « Il n'y a plus de réforme », a-t-il lancé lors du grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/Cnews.« Aujourd'hui, après la décision dite de compromis, il n'y a plus de motif à la grève parce qu'il n'y plus de réforme. Il va nous rester une réforme à points qui n'est même pas universelle et une ignorance sur le financement », a-t-il expliqué. «On a pas dit la vérité aux Français et aux partenaires sociaux", déclare Gérard Larcher, le président du Sénat dans #LeGrandRDV pic.twitter.com/InqsHUa2od-- CNEWS (@CNEWS) January 12, 2020 Selon lui, « le compromis n'est pas l'abandon, mais nous ne sommes pas loin de l'abandon », a ajouté Gérard Larcher en regrettant que le gouvernement ait décidé « de ne pas parler de l'âge légal » de départ à la retraite. LR propose de le reporter à 65 ans.« Pourquoi les Français sont passés de l'adhésion il y a deux ans en demi au rejet ? Parce que le gouvernement et les négociateurs ont menti pendant deux ans, ils ont maquillé l'âge légal. Ce pays a 100 milliards de déficit par an. On voudrait nous faire croire que c'est une réforme de droite ? Non ! », martèle-t-il en estimant que les électeurs de droite « ne peuvent plus soutenir une réforme où il n'y a plus d'âge pivot, qui a oublié le paramètre de l'âge. Les masques sont tombés. » « Il n'est pas question que le Parlement puisse débattre sans une vraie étude d'impact" annonce Gérard Larcher, président du Sénat dans #leGrandRDV pic.twitter.com/0mCYUgNRh3-- CNEWS (@CNEWS) January 12, 2020 Selon lui, s'il est favorable pour « sauver » le système par répartition sans trouver un équilibre financier, « c'est à terme nous conduire vers un système ...