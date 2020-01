Retraites : Gérard Larcher flingue la réforme

« La réforme des retraites ? Pour moi, elle est marquée par une faute originelle. » Difficile d'être plus offensif que Gérard Larcher, le président LR du Sénat, qui, ce jeudi, a quasiment pris la tête de l'opposition à droite. Contre le gouvernement, le Premier ministre et Emmanuel Macron.Cette « faute », pour le numéro 2 de l'Etat, serait de « ne pas assurer l'équilibre financier des régimes, gage de la confiance de nos concitoyens dans la pérennité du système. » Pour Gérard Larcher, le gouvernement a « créé lui-même la défiance de l'opinion en introduisant un âge pivot qui n'est en réalité qu'un habillage du recul de l'âge légal. Les Français ont compris qu'on ne leur disait pas toute la vérité ». Pis ! L'âge pivot ? « Il ne règle en rien le problème puisque, s'il prévoit un malus, il prévoit aussi un bonus », confie le président du Sénat.Le patron des sénateurs n'est, certes, pas opposé à un régime universel. Mais pour lui, pas de réforme systémique... si l'on ne touche pas à l'âge légal de 62 ans. Pourtant, à ses yeux, il est urgent d'attendre. « Comment voter une réforme qui porte sur 14 % du PIB sans étude d'impact ? » s'émeut-il. Alors que le texte devrait être examiné au Sénat en avril et mai, pas question que l'exécutif saisisse le Parlement d'un projet de loi avant les résultats, positifs ou négatifs, de la conférence de financement demandée... par la CFDT. « Il faut reprendre ce sujet de façon sérieuse », a insisté Gérard Larcher.«S'entendre sur un âge pivot progressif»Pour lui, il ne reste plus à Édouard Philippe et son gouvernement et à Laurent Berger, le leader de la CFDT, qu'à se sauver la face mutuellement. « Il faudrait susmulguer », glisse malicieusement le patron du Sénat en se référant au « contrat première embauche ». Explication : le CPE, voulu en 2006 par Dominique de Villepin alors à Matignon, mais très contesté ...