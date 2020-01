Retraites : Gérard Larcher demande au gouvernement d'attendre le résultat de la conférence de financement

C'est une demande solennelle. Ce jeudi, quatrième grande journée de mobilisation, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a demandé « au gouvernement d'attendre les résultats de la conférence de financement avant de saisir le Parlement » du projet de loi sur la réforme des retraites. « On ne fait pas joujou avec l'agenda », a-t-il même lâché.La conférence de financement, une proposition formulée par le n° 1 de la CFDT Laurent Berger dimanche, permettrait d'examiner « jusqu'à fin juillet » les conditions du financement du système de retraite à moyen et long terme, et, ainsi, à retirer cet épineux dossier - qui justifie selon le gouvernement l'instauration de l'âge pivot - de la réforme actuelle.« L'équilibre financier est le gage de la confiance de nos concitoyens dans la pérennité du système », a martelé le Républicain en présentant ses vœux devant l'association des journalistes parlementaires. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : la survie du système français est-elle en jeu ?En début de semaine, le Premier ministre Édouard Philippe a accepté cette conférence de financement, et invité les partenaires sociaux vendredi pour parler du « mandat de cette conférence » et du temps qui lui sera laissé. L'examen du projet de réforme, déjà envoyé au Conseil d'Etat, doit démarrer le 17 février à l'Assemblée. Sa première lecture au Sénat est prévue en avril-mai, d'après son président.« Le président a créé la défiance de l'opinion »« Il faut reprendre le sujet de façon sérieuse : combien cela va coûter ? Et aussi dans ses conséquences sociales ? », a insisté le sénateur des Yvelines, ancien ministre du Travail (2004-2005). Redisant son soutien au régime à points, et la nécessité d'une réforme, il a tout de même interrogé : « Comment peut-on voter un texte qui engage 14 % du PIB sans une étude d'impact ? »Depuis des semaines, Larcher estime à voix haute ...