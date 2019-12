Retraites : fragilisé par ses « oublis », Jean-Paul Delevoye a démissionné du gouvernement

Sa position était devenue intenable. En dépit du soutien d'Édouard Philippe, réitéré par le Premier ministre face aux lecteurs du Parisien, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux Retraites, a présenté sa démission du gouvernement ce lundi, selon son entourage. Une décision acceptée « avec regret » par Emmanuel Macron, qui précise que le haut-commissaire aux Retraites sera remplacé « dans les plus brefs délais ».Dans une déclaration transmise à l'AFP, Jean-Paul Delevoye considère que la « confiance est fragilisée sous les coups d'attaques violentes et d'amalgames mensongers » et qu'à travers son « procès », on « veut porter atteinte au projet » qu'il juge « essentiel pour la France ».L'Elysée « salue sa démarche de responsabilité »Pour l'Elysée, « le haut-commissaire a jugé préférable de démissionner afin de pouvoir répondre aux critiques dont il fait l'objet. Nous saluons sa démarche de responsabilité à un moment important de la réforme ».« Il a décidé de ne pas handicaper l'action du gouvernement en demeurant à son poste », a commenté la porte-parole Sibeth Ndiaye, en louant son « sens du collectif » et son « grand esprit de responsabilité ». Dans l'après-midi, le Premier ministre a dit par voie de communiqué « prendre acte » de cette démission avant de saluer son « sens des responsabilités ».Édouard Philippe « le remercie pour le travail de conviction et de dialogue mené depuis deux ans en tant que haut-commissaire aux retraites avec les partenaires sociaux et les parlementaires ». LIRE AUSSI > Jean-Paul Delevoye s'est aussi « trompé » sur sa déclaration de patrimoineLe chef des députés LREM, Gilles le Gendre, a de son côté exprimé au nom de son groupe « tristesse et respect après la décision courageuse » de Jean-Paul Delevoye. « Delevoye a démissionné. Son projet doit s'en aller aussi. On veut un joyeux Noël », a aussi réagi sur Twitter ...