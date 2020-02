Retraites: Ferrand quadrille le débat à l'Assemblée

Un seul orateur sur les amendements identiques des groupes politiques, rappels au règlement limités: le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a posé mardi les règles du débat sur les retraites, sur trois semaines, a-t-on appris de sources parlementaires.

Comme attendu, les députés siègeront ce week-end et une troisième semaine d'échanges a été ajoutée, jusqu'à la pause des travaux pour les municipales le 6 mars, a décidé la conférence des présidents de l'Assemblée, au lendemain du coup d'envoi des débats dans l'hémicycle sur cette réforme phare du quinquennat.

Face aux 41.000 amendements au menu, le titulaire du perchoir a réuni en début de matinée les vice-présidents de l'Assemblée puis annoncé la ligne en conférence des présidents, afin que le calendrier puisse tenir.

Alors que les élus LFI et PCF ont chacun déposé des séries d'amendements identiques, pour supprimer tel alinéa ou tel mot du texte notamment, un seul orateur s'exprimera au nom de son groupe, comme le prévoit le règlement interne de l'Assemblée. Cette règle ne s'appliquera pas aux autres groupes qui n'ont "pas de volonté manifeste d'obstruction", a souligné M. Ferrand.

Ainsi, il ne pourra y avoir qu'un gros millier de prises de parole sur les quelque 23.000 amendements LFI, a calculé un responsable d'opposition.

De plus, le nombre de suspensions sera limité à deux par séance publique et par groupe politique. Et les rappels au règlement devront avoir un motif précis, sinon ils seront refusés.

Enfin, lors de la discussion générale précédant l'examen de chacun des articles, il ne pourra y avoir qu'un orateur par groupe - deux sur les articles "particulièrement significatifs".

Les députés vont plonger à partir de mardi après-midi dans la nuée d'amendements au projet de loi ordinaire de réforme des retraites, après des premières discussions lundi parfois chahutées et une levée des débats à 23h20 seulement au lieu de minuit comme habituellement.

Le chef de file des députés communistes André Chassaigne s'en est étonné mardi matin en conférence des présidents, demandant à son tour "que la présidence ne fasse d'obstruction et utilise tout le temps de débat disponible".