Retraites : Farandou favorable à la suppression de l'abattement fiscal de 10 %

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, à l'Assemblée nationale, le 10 novembre 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, s'est dit favorable vendredi à la suppression de l'abattement de 10 % appliqué aux pensions de retraite pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

La rapporteure générale du budget au Sénat, Christine Lavarde (LR), a annoncé lundi qu'elle proposerait de supprimer entièrement la niche fiscale de l'abattement de 10 %, intégrée dans le budget de l'Etat.

"Moi, ce dispositif me va bien aussi", a déclaré le ministre, interrogé sur LCI sur la suppression de cet avantage fiscal. "Un abattement professionnel pour des retraités, avouez que c'est un peu bizarre", a-t-il ajouté parlant d'une "anomalie qui dure depuis longtemps".

Le gouvernement proposait dans son projet de budget d'abaisser à 3.000 euros le plafond de l'abattement, contre 4.439 euros aujourd'hui.

Cette suppression pure et simple de l'abattement viendrait compenser le vote des sénateurs en faveur de l'indexation de l'ensemble des pensions sur l’inflation en 2027, alors que le gouvernement prévoyait de réserver la revalorisation aux retraites ne dépassant pas 1.260 euros par mois.

"En termes de quantum d’économie, ça fait à peu près la même chose", a estimé Jean-Pierre Farandou, au sujet de ces deux mesures.

"Si le Sénat, dans sa sagesse, souhaite utiliser les deux véhicules selon ce qui lui paraît être le mieux pour les Françaises et les Français, nous sommes prêts bien sûr à suivre l'avis du Sénat", avait déjà déclaré le ministre du Travail.

Selon l'Institut des politiques publiques (IPP), la suppression totale de l'abattement rapporterait 5,4 milliards d'euros aux finances publiques et serait la plus redistributive des options pour mettre à contribution les retraités.