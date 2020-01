Retraites : face au durcissement du conflit, Macron préfère parler business

« Risque d'atmosphère explosive. » Tandis qu'il visite une usine à Dunkerque, lundi matin, un petit panneau, ainsi qu'une manifestation d'avocats, sont là pour rappeler à Emmanuel Macron dans quel climat il entame l'année 2020. Une contestation contre la réforme des retraites qui perdure et se transforme, avec une radicalisation d'une partie des opposants. « Le contexte social, il est atroce. Quand je me lève le matin, ça me plombe », souffle un conseiller du gouvernement, après la coupure de courant provoquée par la CGT à Rungis et Orly, ce mardi matin.C'est le président qui est visé lorsqu'il sort au théâtre, mais c'est Édouard Philippe, qui monte sur le ring, à l'Assemblée : « Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout cela c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné. » VIDÉO. Édouard Philippe : « Les coupures sauvages d'électricité doivent être sanctionnées » Le Premier ministre espérait que la séance des questions au gouvernement lui offrirait l'occasion de « taper du poing sur la table », comme dit son entourage. Condamner, mais ne pas participer à une « hystérisation du débat » : c'est le mot d'ordre de l'exécutif pour éviter un effet loupe sur ce qu'il considère comme l'action « d'une minorité radicale ».Message brouilléQuant au président, il entend s'adresser à la majorité, selon lui silencieuse, et faire la démonstration qu'il n'est pas entravé. Avant de s'envoler pour Israël, il a, à dessein, truffé son agenda de rendez-vous économiques, afin de se faire messager des « bonnes nouvelles ». L'Elysée avait envisagé de communiquer « sur les succès et réformes engagées » à l'occasion de la mi-mandat, avant de renoncer. Il aurait été ...