Retraites : Fabien Roussel appelle Emmanuel Macron à "retirer sa réforme" lors de ses voeux du 31 décembre

"M. Macron va présenter ses voeux le 31 décembre, il n'a qu'une seule annonce à faire, c'est qu'il retire cette réforme des retraites et qu'il ouvre enfin les voies du dialogue", a déclaré Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste français (PCF) vendredi 27 décembre, gare de Lyon à Paris. "Il y a d'autres choix et les forces de gauche et écologistes sont venus dire que c'était possible", a fait valoir le leader communiste estimant qu'il existait " différentes pistes de financement qui nous permettraient d'améliorer le système actuel, notamment les pensions minimum, l'égalité salariale femmes-hommes ou la pénibilité au travail, qui n'est pas du tout prise en compte dans ce projet de loi du gouvernement".

Fabien Roussel a indiqué que les partis de gauche travaillaient sur un document commun explorant ces pistes et qu'ils se retrouveraient tous "dans les premiers jours de janvier" pour en discuter. "Il faut sortir le plus vite possible" de la grève, afin que "la France retrouve la voie de l'apaisement. Il faut que (Macron) entende le ras-le-bol généralisé", a poursuivi le secrétaire général du PCF. "C'est le 23e jour de grève , c'est dur, c'est dur pour eux (les cheminots), c'est dur pour les Français qui subissent aussi ce mouvement", a-t-il ajouté.

Un "front commun" entre syndicats et politiques

Le numéro un communiste était présent gare de Lyon pour soutenir une assemblée générale de cheminots qui ont voté pour la reconduction du mouvement socia l . Esther Benbassa (EELV), Aurore Lalucq (Place Publique) et Guillaume Lucas (Générations) se trouvaient à ses côtés. "Ici, on veut montrer qu'il y a un front commun et qu'il n'y a pas de fissure entre les syndicats et les politiques ", a-t-il affirmé. Le PS, finalement absent, avait dit qu'il enverrait un représentant, selon le PCF. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, s'était rendu mardi matin gare de Lyon où il avait prôné la création d'"une sorte de comité national d'action".

De son côté, Mme Lalucq a estimé que " ce qui se passe va au-delà des retraites . Il y a un héritage de deux siècles de construction sociale par la lutte, défendu aujourd'hui par les cheminots. Il y a une volonté d'Emmanuel Macron de remettre en cause ce qui est le fondement de la République sociale". "Vouloir piétiner cela en quelques semaines, c'est très mal inspiré de sa part", a-t-elle poursuivi. Mme Lalucq a dénoncé "une entreprise idéologique qui vise à casser la protection sociale à la française".