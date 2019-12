Retraites : épinglé pour son «oubli», Jean-Paul Delevoye démissionne de l'Ifpass

Suite à nos révélations, le « Monsieur Retraites » du gouvernement met visiblement ses affaires en ordre. Épinglé la veille pour avoir « oublié » dans sa déclaration d'intérêts de haut-commissaire de mentionner ses liens avec le monde de l'assurance, Jean-Paul Delevoye a fait savoir lundi matin qu'il démissionnait de Ifpass, l'Institut de formation de la profession de l'assurance. « Je reconnais que ce n'est pas responsable », concédait-il dans les éditions de ce lundi du Parisien Aujourd'hui en France, avant d'envoyer sa lettre de démission. #retraites L'oubli fâcheux de Jean-Paul #Delevoye dans sa déclaration d'intérêts publiée samedi. Le hic c'est qu'il manque sa fonction d'administrateur depuis 2016 au sein de l'institut de formation de l'assurance, #IFPASS selon nos révélations @le_Parisien #HATVP https://t.co/8gblMlyNjv-- Catherine Gasté (@catherinegaste) December 8, 2019 Depuis 2016, l'auteur du rapport sur la réforme controversée d'Emmanuel Macron y occupait des fonctions d'administrateur, bénévolement. Mais, même à titre gracieux, cette activité peut être considérée comme source d'un éventuel conflit d'intérêts. En effet, Jean-Paul Delevoye ayant un rôle de conseil au sein de l'Ifpass, certains observateurs relèvent l'incompatibilité avec le fait de réformer les retraites.Tollé à gauche et à droite« Pur hasard ! » a notamment ironisé le porte-parole du PCF, Ian Brossat, sur Twitter. Et de détailler : « Rien à voir avec le fait qu'il saccage les retraites par répartition. Et hasard aussi si le gouvernement a accordé une fiscalité super-avantageuse pour ceux qui placent leur argent dans des fonds de pension en avril dernier. »« On voit le vrai visage de cette réforme des retraites », où « tout est fait pour pousser les futurs retraités vers des fonds d'assurance », a complété sur Public Sénat le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel.« ...