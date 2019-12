Retraites : entre Laurent Berger et Edouard Philippe, la rupture est consommée

Édouard Philippe sur TF1, Laurent Berger sur France 2. Ce mercredi soir, l'heure était au face-à-face sur les plateaux des journaux télévisés. Tout un symbole, alors que la rupture est consommée entre le Premier ministre et le patron de la CFDT, le syndicat réformiste pourtant favorable à un régime universel de retraite par points.Oui, mais voilà, en restant inflexible sur sa volonté de ramener à l'équilibre budgétaire le système des retraites et en annonçant un allongement de la durée du travail, avec l'instauration progressive d'un « âge d'équilibre » à 64 ans, Édouard Philippe a franchi « la ligne rouge » aux yeux de celui qui aurait pu être son seul allié face à une contestation sociale inédite depuis le début du quinquennat. VIDÉO. «Il y aura des garanties sur la valeur du point» Et les déclarations du Premier ministre ce mercredi soir sur TF1, qui a rappelé que « sa main était tendue » pour améliorer la réforme par le biais de la concertation, n'ont pas suffi à réchauffer les relations. « Si les partenaires sociaux qui croient au régime se mettent d'accord pour déterminer la trajectoire, les instruments, je prends », a-t-il insisté. Alors que sur France 2, Berger s'enflammait contre « la technocratie comptable » : « À force de faire du en même temps, on a fait du moitié-moitié. On a eu du gloubi-boulga, une espèce de contradiction », a même méchamment taclé le leader syndical.«Laurent Berger est aussi tenu par sa base»Preuve que le ton se durcit, la CFDT a appelé ce mercredi à rejoindre la mobilisation du 17 décembre. Une déclaration de guerre à laquelle Matignon s'attendait. « On savait, on avait nos capteurs », assure un conseiller ministériel, pourtant sidéré par la virulence de la réaction : « Sur la forme, on est quand même étonné par la violence des mots employés. De la part d'un syndicat réformateur, c'est très surprenant. »D'autant que Matignon a ...