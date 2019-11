Retraites : entre l'exécutif et les centristes, des divergences tactiques

« On est quand même les seuls mecs qui jouent de la mandoline sous le balcon de Macron et qui se prennent le pot de chambre sur la tête ! », soupire un centriste. Depuis ce week-end, les élus MoDem et UDI à l'initiative d'une tribune collective, qui préconisait la convocation d'une grand-messe sociale avant le 5 décembre, croyaient dur comme fer avoir déniché la martingale pour désamorcer la crise qui couve sur les retraites. Mais c'était sans compter sur les vieilles habitudes à LREM.Merci, mais non merci. C'est, en substance, la réponse polie qu'a adressée ce mardi Edouard Philippe à cette main tendue. S'il a « clairement manifesté son intérêt » lors du petit-déjeuner de la majorité, le Premier ministre n'entend pas varier de stratégie à ce stade : éteindre un à un les foyers de contestation avant la mobilisation de décembre, plutôt que d'asseoir tout le monde à la même table. D'autant qu'il a déjà convié les partenaires sociaux pour un dernier round de discussions le 25 novembre, en tête-à-tête. Surtout, il n'entend pas ouvrir la boîte de Pandore du pouvoir d'achat, comme le suggèrent les centristes.« Le Premier ministre va refermer la porte de manière élégante », indiquait dès lundi un conseiller gouvernemental. Ce mardi matin, à Matignon, les représentants de LREM ont été plus secs, écartant l'idée d'une conférence sociale sur les inégalités. « Gilles Le Gendre (NDLR : patron des députés marcheurs) n'était pas très bienveillant », rapporte un participant. « S'ils voulaient faire un truc, ils auraient dû le faire avec nous. Ces histoires de Grenelle, on sait comment ça finit : avec des augmentations du smic ! », balaye un autre macroniste. « Comme ça ne vient pas de chez eux, ils n'en veulent pas... », maugrée un centriste.La grimace de BayrouReste que l'Elysée et Matignon voient dans l'initiative centriste une heureuse nouvelle : voilà leur majorité ...