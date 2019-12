Retraites : Emmanuel Macron peut-il encore réformer ?

Reculer ? Impossible, se récrie la macronie, qui en fait une question de survie. « Le président ne peut pas aborder 2022 s'il cède, ça ne marche pas ! S'il capitule, il aura bouffé tout son crédit », confesse un fidèle. « C'est un peu l'épreuve du feu. S'il arrive à la présidentielle en ayant raté sa réforme des retraites, les candidats de droite auront des arguments pour ne pas le louper », poursuit un intime.C'est dire si Emmanuel Macron joue la seconde partie de son quinquennat, et sa réélection, sur le bras de fer qu'il a engagé avec la rue. La réforme, c'est son ADN. C'est aussi son talon d'Achille. Qu'il cesse de « disrupter », comme on dit dans la « start-up nation », et son image peut se fissurer. « Sa promesse, c'est avant tout de transformer et de moderniser le pays. Son livre de campagne s'appelait Révolution », rappelle le politologue Jérôme Fourquet.Comment continuer à bouger quand le pays s'est soulevé contre vous ? Né en 1977, le président n'a pas, question de génération, vécu les événements de mai 1968 qui ont traumatisé Jacques Chirac et marqué Nicolas Sarkozy qui, tout pourfendeur des « rois fainéants » qu'il soit, répétait à l'Elysée que « les Français ont décapité ce bon Louis XVI ». Macron, lui, a essuyé la crise des Gilets jaunes, qui a secoué le pays au point de menacer les institutions et de le contraindre à marquer une longue pause. « C'est un grand brûlé qui doit sauver ses chances de se représenter », résume un responsable de l'opposition. Rude équation, que Macron a choisi de résoudre en empruntant la face nord.« Il y aura beaucoup de concessions »S'il a tenu à s'engager dans le chantier périlleux des retraites qui, selon l'adage, « peut dynamiter dix gouvernements », c'est autant pour démontrer que son ambition est intacte que pour conforter et élargir son socle électoral. « Il doit consolider, bétonner son électorat ...