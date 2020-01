Retraites : Edouard Philippe s'expliquera au 20 heures de France 2 ce soir

Après l'écrit, l'oral. Edouard Philippe est l'invité ce dimanche soir du 20 heures de France 2, au lendemain de l'envoi de sa lettre aux syndicats dans laquelle il propose le retrait provisoire de l'âge pivot de la réforme des retraites. Le Premier ministre répondra aux questions de Laurent Delahousse, a annoncé la chaîne.Ce dimanche soir, Edouard Philippe devrait notamment jouer sur la division syndicale pour influer sur l'opinion. Car si les opposants les plus déterminés (CGT, FO, Solidaires...) continuent à demander le retrait pur et simple de la réforme, les syndicats dits réformistes, la CFDT, l'Unsa et la CFTC se sont félicités de ce qu'ils considèrent comme une main tendue de Matignon.Borne : «Aucune raison que ce mouvement continue »« Le gouvernement a fait un geste, et nul ne peut le contester. Mais ce retrait n'est pas un chèque en blanc », a averti le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger dans le JDD.«Il n'y a plus aucune raison que ce mouvement de grève continue », a commencé à marteler ce dimanche Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Invitée de l'émission « BFM Politique », en partenariat avec Le Parisien, elle a estimé que des «garanties ont été données aux agents de la RATP et de la SNCF ». LIRE AUSSI > Ces grévistes de la RATP iront «jusqu'au retrait»La grève dans les transports a commencé depuis 39 jours. Mais les usagers devront encore prendre leur mal en patience, l'l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires et organisations de jeunesse) appelle à poursuivre le mouvement et à défiler le 16 janvier pour la sixième fois depuis le début du conflit le 5 décembre.Coup politique ?Pour certains opposants, la proposition d'Edouard Philippe de retirer l'âge pivot est surtout un coup politique. La « conférence de financement » doit se mettre en place fin janvier pour trouver un accord d'ici fin avril sur ...