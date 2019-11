Retraites : Edouard Philippe renonce à la clause du grand-père, pour une négociation «secteur par secteur»

Pas de fronde du côté des députés de la majorité, LREM et Modem, réunis ce mardi soir entre 20 heures et 21h30 à l'Assemblée nationale pour écouter Édouard Philippe, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye et Marc Fesneau (relations avec le Parlement) venus faire le point sur la réforme des retraites.Un passage nécessaire pour le Premier ministre tant la cacophonie a été grande au sein même de l'exécutif ces dernières semaines sur cette réforme clé du quinquennat. Et une explication indispensable à neuf jours de la mobilisation syndicale du 5 décembre. « Édouard Philippe a fait en sorte de nous rassurer et de nous rebooster », confie un député présent à cette rencontre, inquiet comme nombreux de ses collègues par la détérioration du climat social. « Il y a eu une belle unité entre le Premier ministre, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites », déclare soulagé Benoît Simian, député LREM de Gironde. LIRE AUSSI > Alain Minc : «Mettre en doute la retraite, c'est rendre 25 millions de Français anxieux !»Il est vrai que l'avenir de la clause du grand-père, qui avait provoqué des dissensions publiques entre un président de la République, qui s'était dit personnellement favorable à cette clause et Jean-Paul Delevoye qui s'y était opposé -- avant de rentrer dans le rang --, a été tranché. Cette clause qui entraînait l'application de la réforme aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail, aurait reporté à près d'un demi-siècle une réforme que le candidat Macron souhaitait comme systémique.Les députés de la majorité rassurésSelon nos informations, Édouard Philippe a annoncé mardi soir y avoir renoncé dans son principe pour privilégier une négociation « secteur par secteur. » Des négociations doivent se poursuivre ministère par ministère dans les prochaines ...